Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e l'incontro con Stefano De Martino: lui lo saluta, lei lo ignora e scappa via

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno l’aperitivo in un locale, arriva Stefano De Martino e mentre Ignazio lo saluta calorosamente, Cecilia lo ignora e si allontana.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo un periodo di crisi sono tornati insieme e, in compagnia di alcuni amici, sono andati in un locale di Milano per bere un drink. La serata sembra scorrere tranquilla, quando tra la folla nel locale si fa strada Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez.





Nelle foto pubblicate da “Nuovo” si legge subito la sorpresa e la delusione negli occhi di Cecilia: mentre infatti Ignazio si alza e saluta affettuosamente l’ex cognato, la Rodriguez rimane seduta e abbassa lo sguardo e, appena possibile, si allontana per una passeggiatina assieme al cane Aspirina. Sembrano confermati i cattivi rapporti fra Cecilia e Stefano dopo la fine del matrimonio con Belen, sembra a causa di una love story segreta fra De Martino e Alessia Marcuzzi, ora al timone di “Temptation Island”. Ipotesi però fortemente smentita dai diretti interessati.

Ultimo aggiornamento: 12:44

