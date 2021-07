Ashton Kutcher e Mila Kunis: «Laviamo i figli solo se serve»: è bufera social

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno scatenato una bufera sui social a seguito delle rivelazioni delle loro abitudini igieniche. La coppia, che ha due figli di 6 e 4 anni, durante un podcast ha ammesso che lavano i bimbi e loro stessi soltanto se necessario. «Se gli vedi dello sporco addosso lavali - ha detto Kutcher - altrimenti non serve».

L'attore ha anche spiegato che si lava le ascelle e le parti intime tutti i giorni, mentre dopo la palestra si butta in faccia dell'acqua per togliere il sale del sudore. La Kunis ha aggiunto che si lava il viso due volte al giorno. «Non avevo acqua calda da piccola - ha detto - quindi non mi facevo la doccia spesso». Le dichiarazioni della coppia immediatamente hanno scatenato una serie di meme ironici su social media, in particolare in riferimento ai cattivi odori.

Ashton Kutcher and Mila Kunis became a trending Twitter topic this week and it's all thanks to their bathing habits—or lack thereof. https://t.co/A88BFcgv7S — ABC News (@ABC) July 29, 2021

