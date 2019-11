Le Iene mostrano foto porno di Chiara Ferragni. Fedez resta di sasso, ma non è come sembra

Le Iene mostrano a Fedez foto porno di Chiara Ferragni. Lui resta di sasso, ma non è come sembra. La iena Matteo Viviani ha incontrato il rapper milanese e gli ha mostrato scatti hot della moglie. L'artista è rimasto di stucco e ha inviato gli scatti alla moglie che, però, lo ha tranquillizzato. Ma andiamo con ordine.

Si trattava, in realtà, di foto in costume di Chiara Ferragni modificate con un programma che permette di ricreare da zero il seno e le parti intime di una persona. Si tratta del fenomeno del deepnude, molto pericoloso in Rete. L'influencer scrive a Fedez: «Ho le foto originali in costume, quelle sono photoshoppate». Una volta rassicurato, il rapper ammette di essere caduto nel tranello: «Evidentemente hanno modificato la parte sotto, ma sono fatte veramente bene».

Fabiana, una maestra elementare, è stata una vittima del deepnude: «Mi sono sentita come se mi avessero violentata, Finché rimangono in rete sono ovviamente preoccupata, non vado a letto serena».

