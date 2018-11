Hilary Duff choc: «Ho bevuto la mia placenta, il miglior frullato di sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il discusso rimedio post partum: «, il miglior frullato da quando avevo dieci anni». Lo scorso 25 ottobre, la cantante americana ha dato alla luce la piccola Banks Violet, figlia dell'attuale compagno Matthew Koma. E a pochi giorni dal lieto evento, l'artista avrebbe svelato il suo segreto.Nel podcast "Gravidanza informata" del dottor Elliot Berlin, Hilary Duff avrebbe affermato di aver conservato, frullato e consumato la sua placenta: «. All'inizio ero insicura ad essere onesti, ma le teorie a favore della pratica mi hanno convinto a provarla».Secondo alcune teorie, consumare la palcenta aiuterebbe nella relazione con il figlio e a prevenire problemi che possono sorgere dopo il parto. «Dopo che l'ho mangiata - ha concluso -. Per questo ho deciso di congelarla e consumarla sotto forma di cubetti di ghiaccio, anche se berla non è proprio il massimo per la digestione».Nel 2012, in occasione della nascita del primo figlio, l'artista ci avrebbe pensato ma alla fine non avrebbe consumato la placenta. Salvo poi ripensarci questa volta. Sono diverse i volti dello spettacolo che sono ricorsi alla discussa pratica, da Claudia Galanti - che avrebbe optato per il frullato - a Nikki Reed, Kim e Kourtney Kardashian che hanno preferito. De gustibus.