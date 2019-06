Heidi Klum hot, nel video si lava i denti in topless e perizoma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la foto di Naomi Campbell nuda nel deserto, un’altra ex top model regala momenti hot ai suoi follower sul social., 46 anni, ha infatti deciso di mostrarsi ai suoi ammiratori con un video in cui si lava i denti ine perizoma.Heidi ha condiviso un video sul social dove appunto provvede alla sua igiene orale senza vestiti, davanti allo specchio e con i capelli che le coprono il seno: quarantasei anno ottimamente portati, come hanno notato anche i numerosi fan con un pioggia di like e diversi commenti entusiastici nella sua bacheca.Heidi è mamma di quattro figli, nati dalla sua precedente relazione col cantante Seal e presto convolerà a nozze col nuovo fidanzato, Tom Kaulitz, 29 anni, del gruppo musicale dei Tokio Hotel.