Harry Styles e Olivia Wilde, il video della loro storia d’amore

La storia tra l’ex One Direction e la bellissima attrice e regista statunitense ha incantato tutti. Come nella migliore delle fiabe, Harry Styles e Olivia Wilde si sono conosciuti sul set. Lei regista e attrice, lui attore: galeotto fu il film Don’t worry darling”.

I due si frequentano solo da pochi mesi, ma sono già in viaggio insieme per una vacanza all’insegna del romanticismo. Quale la meta scelta? L’Italia. La coppia infatti si trova in Toscana, sulla spiaggia di Porto Ercole.

Ma come sono andate le cose tra loro? Dalla fine della storia tra l’attrice e il comico Jason Sudeikis, fino alla convivenza e al viaggio in Italia: ecco in un video tutte le tappe della love story tra Olivia Wilde e Harry Styles.

