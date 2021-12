Harry e Meghan, il messaggio segreto per le nozze: i fan lo scoprono nei video

Nonostante sia stato il royal wedding dell’anno, seguito da migliaia di persone in tv o streaming, un dettaglio particolarmente tenero era sfuggito del tutto sul matrimonio del principe Harry e Meghan. Un particolare scoperto tre anni dopo le nozze dai fan che hanno focalizzato l’attenzione sulla targa della Jaguar E-Type che Harry ha guidato al ricevimento. “E190518" questa la targa dell’auto ripresa in video e fotografie con i due sposini a bordo. Un insieme di numeri direbbe qualcuno. Invece la targa riporta esattamente la data del loro matrimonio. La E invece secondo i fan, starebbe per “Established” cioè istituito. Il messaggio segreto svelato dagli appassionati della coppia reale sarebbe quindi “Istituito il 19 maggio 2018".

La scoperta ha entusiasmato gli ammiratori anche i più accaniti supporter di Harry e Meghan che si sono sorpresi di non aver mai notato il dolce dettaglio anche dopo centinaia di ore di visione delle stesse immagini. Secondo quanto raccontato da Meghan a Oprah Winfrey, lei e Harry si sono sposati «nel nostro cortile» prima della sontuosa cerimonia pubblica al Castello di Windsor. Un momento privato in cui c'erano solo Meghan, Harry e l’arcivescovo Justin Welby. Un aneddoto però smontato poi da un ex funzionario del registro civile. Forse in quell'occasione si saranno scambiati i loro voti. Sicuramente per i fan il segreto della targa dimostra ancora una volta che sono una coppia determinata in tutto quello che fanno.

