Harry e Meghan, tutti pazzi per i duchi di Sussex in una delle ultime uscite come reali

Alla faccia di chi dice che non siano più amati dai sudditi: per il principe Harry e Meghan Markle, in una delle ultime uscite pubbliche da reali britannici, c'è stata una vera e propria standing ovation.

Ieri sera, i duchi di Sussex hanno partecipato ad un concerto presso la Royal Albert Hall, nella zona di South Kensington, a Londra. Entrambi erano vestiti in rosso: il principe Harry con l'uniforme da ufficiale della Marina britannica, Meghan Markle con un abito della casa di moda londinese Safiyaa. All'arrivo al teatro, fino a quando non si sono seduti ai loro posti, i duchi di Sussex hanno ricevuto un lunghissimo e sentito applauso da parte del pubblico. Lo riporta l'Independent.

La 'Megxit', l'uscita ufficiale di Harry e Meghan dalla famiglia reale, è prevista per il prossimo 31 marzo. I duchi di Sussex, giunti in Gran Bretagna senza il figlio Archie, parteciperanno agli ultimi appuntamenti pubblici in cui potranno ancora fregiarsi del loro titolo nobiliare.

