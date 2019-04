Meghan e Harry, il "Royal Baby" vale una fortuna: ecco gli introiti possibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si neanche se sia già nato, tantomeno se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Quel che è certo, però, è che ildele dipuò generare, alla nascita, un giro d'affari notevole. Ecco gliche potrebbe portare la nascita del '' alla famiglia reale britannica.Gli esperti di marketing e finanza, da qualche tempo, stanno cercando di fare calcoli e previsioni sulche potrebbe generare la nascita del primogenito dei duchi di Sussex. Oltre al sangue blu, il fatto di nascere da due vip molto amati a livello mondiale, come ile l'ormai ex attrice, fanno pensare che tutto il merchandising ufficiale che verrà prodotto per il lieto evento sarà richiestissimo in tutto il mondo.Secondo il Center for retail research di Norwich, un altro del ricchissimo mercato intorno al '' un ricchissimo mercato è l'incertezza sul sesso: probabilmente, al momento, sono stati già ideati (e forse anche realizzati) prodotti diversi, che si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Come riporta anche Cosmopolitan , secondo gli esperti di marketing britannici, il giro di introiti si attesterebbe intorno ai. Una cifra piuttosto altisonante, anche grazie a tutti gli oggetti a tiratura limitata che verranno prodotti e già sono nel mirino dei collezionisti più accaniti e facoltosi.