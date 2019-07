Harry avvisa Meghan Markle: «Avrò solo due figli perché amo la natura»

Due figli al massimo per Harry e sua moglie motivazioni ambientaliste, come riporta l'AdnKronos, stando a quanto ha dichiarato il Duca di Sussex durante una conversazione con la primatologa Jane Goodall con la quale ha parlato di ambiente, responsabilità e cambiamenti climatici nel corso di un'intervista pubblicata sul numero di settembre di Vogue Uk.



Il principe, che ha avuto il suo primo figlio con Meghan, Archie, a maggio, ha detto che la paternità ha aumentato la sua «connessione e amore per la natura». E quando ha detto di avere l'intenzione di avere più di un figlio, alla Goodall, che lo ha esortato a «non averne troppi», ha risposto: «due, al massimo» e poi ha espresso le sue preoccupazioni ambientali per le generazioni a venire. «Ho sempre pensato: questo posto è preso in prestito» e «dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alla prossima generazione», ha aggiunto il duca di Sussex. Goodall e Harry hanno concordato sul fatto che l'attuale stato dell'ambiente sia già «terrificante». «Quanti indizi ci deve dare la natura prima che impariamo davvero il danno e la distruzione che stiamo causando?», ha chiesto il principe.