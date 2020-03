Harry e Meghan, l'ultima volta insieme a Kate e William: tra i due fratelli ormai è gelo

«Un oceano fra loro». Il Daily Telegraph saluta così, a commento di una foto suggestiva che suggerisce freddezza, l'addio agli impegni pubblici reali da parte di Harry e Meghan segnato ieri dalla partecipazione dei duchi di Sussex a un ultimo appuntamento ufficiale a Londra al fianco della regina e degli altri Windsor, per il Commonwealth Service celebrato nell'abbazia di Westminster, prima dell'annunciata rinuncia allo status di membri senior del casato e del ritorno alla loro nuova vita più «indipendente» in Canada.

Un addio senza incidenti, ma non senza immagini interpretate da gran parte della stampa del Regno, tabloid e non solo, come la conferma di un sostanziale «gelo» (parola del Daily Mail) almeno fra i duchi di Sussex e i duchi di Cambridge, fra William e il fratello Harry, e fra le loro consorti, Kate e Meghan. La saga è oggi in prima pagina sui giornali, oscurata solo in parte dall'emergenza globale del coronavirus. E quasi tutti notano come i Sussex siano apparsi sorridenti e abbiano scambiato saluti o parole cordiali con la regina, con il principe Carlo, con il principe Eduardo e la moglie Sophie (vicini di banco in chiesa). Mentre William avrebbe risposto a malapena con un ciao ai loro cenni e Kate, parsa a tratti di malumore, li avrebbe in sostanza evitati. Certezze non ve ne sono, ma i segnali sembrano star a lì a confermare un allontanamento fra i due figli, un tempo inseparabili, di Carlo e Diana: causa o conseguenza dello strappo dei duchi di Sussex non è dato sapere.

