Gwyneth Paltrow nuda su Instagram per il suo 48° compleanno: la reazione della figlia è esilarante

Gwyneth Paltrow non è certo una che ama passare inosservata. L'attrice statunitense aveva fatto molto scalpore con le sue rivelazioni sul sesso e con la candela profumata alla sua vagina, ma stavolta a bacchettarla è sua figlia Apple. La teenager ha infatti commentato l'ultima foto su Instagram della madre, dove Gwyneth posa completamente nuda. La sua reazione da figlia adolescente imbarazzata ha fatto impazzire gli utenti del web.

In casa Paltrow si respira un'aria molto free e aperta, come ha dimostrato l'attrice negli scorsi anni parlando liberamente di argomenti che per tanta altra gente ancora rappresentano dei tabù. Nelle ultime ora ha dato un'altra prova al mondo del suo stile libertario, postando su Instagram una foto nel prato di casa, «indossando il mio vestito di compleanno». Ossia, niente. Per festeggiare i suoi 48 anni, l'attrice losangelina ha messo in mostra la sua forma smagliante, posando senza veli e con un sorriso sgargiante.



Quasi un milione di likes in poche ore, migliaia di commenti e complimenti. Ma il primo commento che salta agli occhi di tutti, è quello di sua figlia Apple, avuta dal cantante dei Coldplay Chris Martin. «MAMMA» scrive a caratteri cubitale la 16enne, suscitando l'ilarità dei follower. La piccola Apple sembra sottindendere la domanda di una qualsiasi adolescente imbarazzata di fronte alla nudità social di un genitore, come a dire: «Ma che stai facendo?». In realtà, poco sotto Apple commenta di nuovo, riconoscendo il successo riscosso dalla madre: «Comunque stai spaccando!».



Tante colleghe e amiche famose hanno commentato con lo stesso tono, augurando un felice compleanno alla 48enne. Da Naomi Campbell a Demi Moore, Charlize Theron​ e Sophie Turner, passando per Olivia Wilde, Katy Perry e Courtney Cox. Come dice la giovane Apple, mamma Gwyneth ha "spaccato" anche stavolta.

