Guendalina Tavassi stuzzica il fidanzato: «Non lo metto il reggiseno, fa caldo: mettiti tu il reggip***e»

Guendalina Tavassi condivide con i fan alcuni aneddoti simpatici che riguardano il suo fidanzato. La mattina, per i due, inizia con una simpatica scenetta che la vede protagonista insieme ai suoi copricapezzoli. Gli adesivi per coprire il décolleté le vengono imposti dal fidanzato, secondo quanto afferma l'influencer, perché non gradisce vederla in abiti trasparenti con i il seno in bella mostra. Così, l'opinionista si sfoga con i fan raccontando di tutte le volte in cui Federico Perna non l'ha supportata.

L'ex gieffina e opinionista tv condivide spesso con i suoi follower alcuni aneddoti simpatici che la vedono protagonista di alcune figuracce dovute al fidanzato Federico Perna.

Questa volta, tutto nasce dalla scelta di acquistare dei copricapezzoli a forma di fiori: «Abbiamo un problema: stamattina ho le tette a forma di flower. Lui non vuole che io metta magliette senza nulla quindi devo mettermi questi c***arola di copricapezzoli, ma non capisce che evidenzano ancora di più il seno e la gente mi guarda in modo strano - afferma Guendalina Tavassi rivolgendosi ai fan su Instagram -. Quindi li ho comprati a forma di flower e la gente penserà che ho le tette a forma di fiori».

«Un reggiseno normale come tutte le donne, no?», le risponde il fidanzato Federico Perna. Ma lei ridendo gli risponde a tono: «Metti tu il reggip***e, perché devo mettermi io il reggiseno? Fa caldo!». Poi la domanda ai follower è l'occasione per accusarlo.

«Il vostro compagno/a deve sostenervi sempre (anche se avete torto marcio)?», chiede ai fan Guendalina Tavassi. La domanda è un'occasione per prendere di mira il fidanzato che, in diverse occasioni, pare non l'abbia supportata come meritava.

Infatti, una volta in fila ad un torneo dei figli, racconta la showgirl, aveva mentito per entrare in un'area del villaggio in cui si svolgeva la gara, poiché senza il bracciale necessario, non avrebbe avuto accesso. «Ho detto che dovevo premiare io la gara, ma non era vero», spiega Guendalina ai fan. Il fidanzato l'ha sbugiardata con la security facendole fare «una vera e propria figura di m***a».

E, ancora, «Ti ricordi quella volta in cui in fila alla cassa del negozio hai dato ragione alla tipa dietro di me che andava di fretta e che sosteneva che le stessi facendo perdere tempo?», chiede al fidanzato. Ma lui confessa: «Volevi usare un buono regalo che non ti apparteneva e che, infatti, non funzionava. Hai fatto perdere tempo alla commessa. La signora dietro di te aveva ragione», conclude Federico che tra risate e aneddoti pare non fare mai da spalla alla sua compagna.