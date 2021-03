Guendalina Tavassi e i motivi dell’addio al marito Umberto D’Aponte: «Si prova a fare di tutto ma...»

Guendalina Tavassi ha deciso di lasciare il marito Umberto D’Aponte ed ora spiega i motivi che l’hanno portata alla separazione. Guendalina Tavassi ha lasciato il marito Umberto D’Aponte, ma per il bene dei figli ha deciso di continuare a vivere nella stessa casa con lui.

GUENDALINA TAVASSI E L'ADDIO A UMBERTO D'APONTE

La causa della separazione fra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte, sarebbero degli “episodi” del passato: “Ho i miei motivi per aver fatto questa scelta – ha spiegato nelle stories di Instagram - Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. E’ perfetto come padre, amico e complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!”.

Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte hanno comunque fatto degli sforzi per cercare di tornare insieme: “Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie…”.

