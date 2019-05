Guendalina Canessa e il dietrofront al GF: «Mi manca Francesca De Andrè»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”,è uscita daldove è entrata come “disturbatrice" all’insaputa degli altri reclusi, che pensavano fosse una concorrente in gioco. Terminata la sua a avventura e in viaggio per tornare a casa a Milano, l’ex gieffina ha raccontato la sua esperienza parlando anche dell’ex nemicaNelle stories, una volta rivista la figlia Chloè, Guenda ha raccontato: “Ho rubato la felpa a Daniele Interrante, sono ancora in giro… Un sacco di emozioni, mi è successo di tutto oggi. Passo dal piangere al ridere, mi mancano le mie ragazze. Mi manca Erica, mi manca Francesca (De Andrè). Io poi vorrei parlare dell’importanza della solidarietà femminile. Io ho fatto qualcosa di impensabile. Sono entrata che avevo una nemica e sono uscita che ho un’amica”.Sulla sua uscita ha spiegato: “Non ero una concorrente, ma una disturbatrice, gli altri concorrenti non lo sapevano. Avevo pattuito che sarei stata due settimane perché a differenza di 12 anni fa avevo 25 anni, non sarei riuscita a stare senza mia figlia”.