Il nuovo amore di Guenda Goria è nato per caso durante il relax a Sharm El Sheikh. Ecco chi è il suo compagno

Si parla spesso di loro anche perchè tra Guenda Gori e Mirko Gancitano il feeling sembra forte. E i due si baciano con romanticismo e anche tanto trasporto. E sono in tanti a dire che è davvero nato un nuovo amore. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria e il palestratissimo fotografo, video maker e producer sono anche usciti allo scoperto rivelando un amore… nato in vacanza. In Egitto, per la precisione a Sharm El Sheik dove i due si sono conosciuti circa un mese fa: Mirko era lì per lavoro mentre Guenda si rilssava lì avendo la famiglia una casa in un resort dove anche la madre si rifugia a volte per momenti di caldo e assoluto relax.

APPROFONDIMENTI L'INFORTUNIO Gioca a padel e si fa male, Samantha De Grenet con le stampelle:...

LEGGI ANCHE:

Karina Cascella, quando il guardaroba dell'influencer è grande come un piccolo appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA