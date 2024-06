Greta Rossetti, la sfilata privata per Sergio D'Ottavi. La dedica al chiaro di luna: «Quanto sei bella amore mio»

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono una delle coppie più affiatate che si sono conosciute all'interno della casa del Grande Fratello. I due ex gieffini vivono in città diverse (lei è di Monza, lui di Latina) ma, comunque, sono spesso insieme perché per vedersi prendono diversi treni o aerei. Qualche tempo fa, l'influencer aveva spiegato che, a differenza delle storie d'amore avute in passato, avrebbe desiderato mantenere più privacy nella relazione con Sergio che sembra procedere a gonfie vele. Lui dedica sempre parole d'amore alla fidanzata.

La dedica di Sergio D'Ottavi

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono insieme e lo testimoniano le ultime storie pubblicate dall'imprenditore laziale nel proprio profilo Instagram.

I due fidanzati hanno preso parte a un evento che si teneva nell'isola di Capri e, al termine di quest'ultimo, hanno fatto una romantica passeggiata al chiaro di luna. Greta indossava un vestito azzurro con decorazioni bianche. Sergio l'ha ripresa mentre faceva una mini sfilata per lui e, cantando, le ha detto: «Come sei bella amore mio». L'influencer ha sorriso con gli occhi innamorati.

La storia di Greta e Sergio

Greta Rossetti, dopo la delusione amorosa con Mirko Brunetti, ha ritrovato il sorriso e l'amore insieme a Sergio D'Ottavi. I due fidanzati sembrano essere davvero felici e innamorati e stanno lavorando molto sulla loro storia, dato che nonostante vivano lontani, riescono sempre a vedersi e a incontrarsi.