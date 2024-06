Lady Gaga incinta? Le foto sospette al matrimonio della sorella (ma lei smentisce le voci)

Lady Gaga, 38 anni, è incinta? Nelle fotografie che la ritraggono al matrimonio della sorella che si è tenuto venerdì 31 maggio, sotto l'abito nero che indossa, il ventre ha una forma arrotondata inconfondibile. Nel weekend appena trascorso la pop star Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, è stata damigella d'onore di sua sorella minore Natali, che si è sposata a York (Inghilterra). Per la cerimonia ha indossato un abito rosa cipria drappeggiato e dei guanti, aveva con sè un piccolo bouquet di fiori gialli ed è sempre rimasta accanto al fidanzato Michael Polansky, 46 anni.

La smentita

La cantante di Shallow in un video postato su TikTok ha smentito ogni rumors facendosi vedere in tutta la sua bellezza mentre si allena in palestra. «Non sono incinta - ha scritto - Solo a piangere di brutto in palestra», facendo riferimento alla canzone di Taylor Swift Down Bad contenuta nel suo ultimo album The Tortured Poets Department.

Le nozze si sono celebrate il sabato all'aperto e per tutto il finesettimana la famiglia ha prenotato un enorme e lussuoso hotel, il ViewPoint. Il venerdì si sono tenute le prove della cena, a cui la cantante ha partecipato con un tubino nero, collana e orecchini di perle e un trucco impeccabile. Proprio questo outfit ha svelato una nuova silhouette: sembrano le forme di una futura mamma.

Chi è il fidanzato Michael

E' la donna che ha conquistato più di due generazioni con "Alehandro" e "Bad Romance" e che è riuscita ad affermarsi anche nel cinema con risultati incredibili (prima in A Star is Born e poi in House of Gucci), e le voci sulla presunta gravidanza già incuriosiscono i fan. Gaga e Michael fanno coppia dal 2020. Lui si è laureato in matematica a Harvard nel 2006 ed oggi è amministratore delegato della Parker Foundation, un'organizzazione filantropica che supporta i diritti civili, le arti e studi sulle scienze della vita.

Prima di Michael, la Germanotta è stata per tanti anni legata all'attore Taylor Kinney ma non hanno avuto bambini, successivamente si è fidanzata con il talent agent Christian Carino, con cui però le nozze non sono mai andate in porto. Se la notizia verrà confermata, questo sarà il primogenito della cantante.