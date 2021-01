Zenga, dal GFVip la bomba di Andrea: «Mio padre non c'è mai stato». Walter furioso: «Parla quando la tua vita sarà un esempio». «Non lo dico con cattiveria, ma lui nei momenti importanti non c’è stato». Andrea Zenga si apre con i coinquilini del GFVip e racconta del rapporto con il padre Walter, ex portiere dell'Inter. Andrea e il fratello Nicolò, ha raccontato il modello 27enne, sono praticamente cresciuti solo con la madre Roberta Termali. La risposta del padre tramite social non si è fatta attendere.

«Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati», ha raccontato Andrea Zenga durante uno sfogo. «Tuo padre è stato uno tra i più grandi campioni di calcio italiani. È un uomo buono. La cosa che mi stupisce è che non ci sia un perché a questa assenza. Come può un padre mancare così nella vita di suo figlio?», ha chiesto Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. E Andrea ha risposto: «Non voglio passare da vittima. Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più».

Le parole di Andrea hanno suscitato numerosi commenti da parte dei fan e anche la risposta a mezzo Instagram del padre Walter: «Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia». L'ex portiere rivolge anche un messaggio a chi lo ha insultato: «Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere…».

