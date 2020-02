GFVip, Wanda Nara replica piccata alle offese di Barbara Alberti: «Da una come te...»

Una risposta piccata, ma decisamente signorile, quella che Wanda Nara ha scelto per Barbara Alberti. L'opinionista del Grande Fratello Vip, e moglie di Mauro Icardi, ha infatti ammesso di non aver gradito i commenti della scrittrice sul suo aspetto fisico.

Per questo motivo, la puntata di ieri sera del Gf Vip è stata l'occasione per un confronto tra Wanda Nara e Barbara Alberti. La showgirl argentina lo aveva in qualche modo annunciato sui social, qualche ora prima dell'inizio della trasmissione: «Altezza: un metro e settanta. Ci vediamo in diretta». Poi, in collegamento con la Casa, Wanda ha deciso di avere un confronto con la scrittrice.

«Da una donna come te, così colta ed elevata, non mi aspettavo affatto un commento del genere» - le ragioni, espresse in maniera assolutamente composta, di Wanda Nara - «Lo dico con rispetto ed amore, quelle parole mi sono dispiaciute molto».

