Grande Fratello Vip, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi alta tensione: «Non ti voglio più parlare, hai strumentalizzato il rapporto con me»

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è scoppiata una dura lite. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip avevano già negli ultimi tempi un rapporto teso ma dopo la diretta c’è stato lo scontro in casa: “Non ti voglio più parlare - ha tuonato Zorzi all'indirizzo della coinquilina - hai strumentalizzato il rapporto con me”.

APPROFONDIMENTI PAROLE DI FUOCO Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini:... BUON COMPLEANNO! Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la dedica su Instagram:... LA STORIA Dedica al fidanzato una canzone di Emma e lui la lascia in diretta....

TOMMASO ZORZI CONTRO GIULIA SALEMI

Tommaso Zorzi ha avuto già da ridire sulla love story fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma ultimamente le incomprensioni sono nate per via delle nomination. Nella notte, dopo la diretta, Tommaso Zorzi ha discusso con la coinquilina e, a quanto pare, chiuso (forse solo temporaneamente) il capitolo amicizia: “Non ho più intenzione di parlare con te – ha tuonato l’influencer - Tu sei entrata qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori noi non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono: io non ti parlo e tu non devi parlarmi”.

TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI, FINE DELL'AMICIZIA?

Secondo Tommaso Zorzi, Giulia Salemi nel rapporto di amicizia non sarebbe stata sincera: “Non hai mai tenuto a me, ma al personaggio, hai strumentalizzato il tuo rapporto con me. Se tornassi indietro col cazz* che stavi al mio fianco per la conduzione del programma Mediaset Adoro”. La risposta di Giulia, che poi si è rifugiata fra le braccia di Pierpaolo Pretelli, non si è fatta attendere: “Maligno, devo stare zitta e soffrire in silenzio!? Me ne hai combinate tante in passato, sono settimane che mi ferisci. Sono una tua amica e non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA