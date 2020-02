Grande Fratello Vip, televoto annullato: «Frasi inaccettabili da una concorrente». Provvedimento per Clizia Incorvaia

Grande Fratello Vip 2020

Ultimo aggiornamento: 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande Fratello Vip, televoto annullato: «Frasi inaccettabili»,Provvedimento per Clizia Incorvaia. Dopo le polemiche sulle frasi pronunciate da Clizia Incorvia nei confronti di Andrea Denver e dopo la mobilitazione del pubblico che ne chiedeva l'epulsione è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello Vip.LEGGI ANCHE:Al termine della tredicesima puntata delsi è scagliata in modo violento contro Andrea Denver per averla nominata: «Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te. Le tue lacrime non valgono niente. Non si uccide un fratello e poi si piange». Frasi gravissime che hanno fatto infuriare i fan del programma che ritengono queste parole irrispettose verso le vittime della Mafia. Non solo, anche l’Associazione Nazionale dei Carabinieri e quattro sponsor del programma hanno chiesto provvedimenti alla produzione che sono arrivati con una comunicazione ufficiale.«Iche vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Nella puntata di #GFVIP di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati».