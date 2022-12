GF Vip, Soleil stuzzica l'ex Onestini: «Animale da reality e manipolatore». Luca non ci sta

Soleil Sorge è la sostituta opinionista di Sonia Bruganelli durante la puntata del 26 dicembre del Grande fratello Vip. L'influencer dalla lingua tagliente ne ha per tutti e in particolare per Luca Onestini suo ex storico con un passato tormentato fatti di accuse e tradimenti.

GF Vip, Soleil stuzzica l'ex Onestin: «Animale da reality e manipolatore». ma Luca non ci sta

Soleil contro Onestini

Il duro scontro tra Luca Onestini e Nikita Pelizon dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha fatto molto discutere dentro e fuori e la casa. Entrambi hanno deciso di mettere un punto al loro rapporto ma il web è quasi tutto a favore di Nikita.

Durante la diretta di lunedì 26 dicembre a commentare in studio c'è Soleil Sorge ex di Luca Onestini: «Paradossalmente vi devo dire Luca è un grandissimo giocatore di reality, è incredibile. Lui è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi Nikita quando ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se l’è lavato le mani e addirittura è stato in grado di manipolare la casa contro di lei. Chapeau, sei davvero un maestro in questo!».

Signorini chiede a Soleil di spiegarsi meglio: «Nikita si è accorta che c’era qualcosa che non andava. Loro avevano questo bellissimo rapporto, poi lei gli ha chiesto guarda a me tu piaci, quindi fammi capire se ci può essere oltre o se dobbiamo fermarci qui. E se ci possiamo fermare qui aiutami a farlo. Lui non l’ha fatto, lei lì ha iniziato come tutti a farsi domande. Ma lui questo non lo vuole, non vuole che si facciano domande. E quindi è partito subito in contropiede».

Luca Onestin non ci sta: «Io non capisco perchè tu debba avercela con me quando dovrei semmai essere io ad avercela con te».