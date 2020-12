Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e le effusioni in piscina: dopo Elisabetta Gregoraci la scena si ripete

Effusioni e baci in piscina al Grande Fratello Vip. Da una parte c'è Pierpaolo Pretelli e dall'altra Giulia Salemi, ma la scena è familiare. L'ex velino, infatti, aveva avuto lo stesso incontro ravvicinato con Elisabetta Gregoraci. Ai telespettatori del reality sembra un dejavu, ma ora quello che conta è la nascente storia d'amore già ribattezzata "Prelemi". I due inquilini della casa più spiata d'Italia sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio appassionato in piscina.

APPROFONDIMENTI L'OUTFIT Kate Middleton, ecco i look più belli del 2020: la duchessa...

È accaduto in piena notte portando alla memoria il famoso bacio con Elisabetta Gregoraci. La foto che lo immortalava è stata spostata non a caso da Pretelli qualche giorno fa. ​

Mario Ermito gli aveva chiesto se lo avesse fatto per rispetto nei confronti di Giulia Salemi, ma Pierpaolo si era giustificato: «No, l'ho fatto così. Siamo tanti, non volevo si bagnasse. Il fatto di averla in camera non mi faceva nulla, è un bel ricordo e basta». La stessa influencer aveva mostrato il suo disappunto: «Mi verrebbe da scarabocchiarla».

Il capitolo con Gregoraci è archiviato e ora i due si godono la loro intimità e complicità. Il primo bacio è scattato sotto il vischio per un gioco del Grande Fratello e ora i sue non si nascondono più. «Io sono felice», gli sussurra la Salemi, «Anch’io, sono proprio sereno», conferma Pretelli. Una situazione idilliaca e nettamente in contrasto con i flirt precedenti nati davanti alle telecamere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA