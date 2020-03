Paola Di Benedetto scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Paola Di Benedetto scoppia in lacrime all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La gieffina non ha saputo trattenere la malinconia ascoltando una canzone, così è scoppiata a piangere mentre si asciugava i capelli sotto gli occhi delle sue coinquiline.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, concorrenti isolati nella Casa per il coronavirus: «Non potrà più entrare nessuno»

Non è la prima volta che Paola si lascia andare allo sconforto, confessando di sentire molto la mancanza del suo compagno, Federico Rossi. La Di Benedetto aveva già espresso le sue titubanze: «Effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita...», poi ha spiegato il motivo: «Mi vengono tante domande, se c'è ancora, se è tutto uguale a prima... Non è cambiato niente, anzi sì, qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima».

Fernanda e Sara si sono avvicinate a lei capendo il momento, senza dire nulla le sono rimaste accanto fino a quando Paola non si è ricomposta e ha nuovamente sorriso, appena finita la canzone "La musica non c'è" di Coez.

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA