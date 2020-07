Grande Fratello Vip, la rinuncia di Nina Moric: «Da certe situazioni mi devo disintossicare..»

Nina Moric non farà parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La data di inizio per i reclusi si avvicina e tra i possibili concorrenti si era fatto il nome dell’ex di Fabrizio Corona e di Luigi Favoloso, che ha già fatto parte del reality.

Nina infatti, dopo anni passati sotto i riflettori e i flash dei paparazzi, ha deciso di cambiare un pò le cose. Sebbene sia andata a trovare il suo ex Favoloso proprio all’interno della Casa, facendo alzare molto gli ascolti, la reclusione a Cinecittà non fa per lei. Nina infatti si vorrebbe “disintossicare” da questo tipo di ambienti e discussioni: “Vuoi o non vuoi – ha spiegato a “NuovoTv” - stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”.



E ultimante la sua vita privata è effettivamente cambiata. Lasciato da parte Favoloso, con lui ha anche alcuni contenziosi i giudiziari, ha ritrovato la serenità a fianco del nuovo fidanzato, Vincenzo, che è fuori dal mondo dello spettacolo. La relazione va a gonfie vele anche se non l’ha fatto ancora incontrare con Carlos, figlio nato dalla sua relazione con Fabrizio Corona.

