Grande Fratello Vip, il gran rifiuto di Miriana Trevisan ad Alfonso Signorini: «Io nella casa? Rispetto...»

Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip? Lo aveva annunciato Alfonso Signorini a Verissimo, ma chi si aspettava un confronto "all'ultimo sangue" tra la showgirl, Pago e Serena Enardu rimarrà deluso. L'ex del cantante ha appena spiegato che non entrerà, lasciando intendere di provare rispetto per la coppia. I concorrenti del reality si sono riconciliati proprio davanti alle telecamere dopo la separazione avvenuta, sempre sotto gli occhi dei telespettatori, a Temptation Island.

Miriana risponde a chi aveva fatto il suo nome e ai fan che non condividevano la scelta di entrare. Ed è colpo di scena a poche ore dalla diretta di questa sera. Ricordiamo che il Grande Fratello ha rispettato una settimana di pausa legata al Festival di Sanremo e tornerà oggi. «Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…», ha scritto Miriana in un post su Instagram.

In molti hanno apprezzato la sua decisione. La parola "Respect" rappresenta il motivo per cui ha declinato l'invito. Probabilmente aveva manifestato l'intenzione di un confronto e poi ci ha ripensato. «Serena avrà un incontro con Miriana, che ha chiesto il faccia a faccia che non può averne più di vederla al fianco di Pago», aveva detto il conduttore a Silvia Toffanin.

Chi invece entrerà nella casa più spiata d’Italia sarà Lory Del Santo, che incontrerà Antonio Zequila con cui ha avuto una storia d'amore diversi anni fa. Intanto, cresce l'attesa per l'approfondimento della vicenda Clizia Incorvaia - Paolo Ciavarro. Nella notte tra sabato e domenica è anche arrivato il tanto atteso bacio. E lei ora si sente in colpa.

