GfVip, Giulia Provvedi in crisi per amore: aereo con striscione sopra la Casa

La mamma diaffitta un aereo per farlo passare sulla casa di Cinecittà con uno striscione e tranquillizzare la figlia sulla fedeltà del fidanzato. Durante la scorsa puntata delinfatti Giulia è stata informata di un presunto tradimento di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, mettendola in grande crisi. Oggi la madre della ragazza, Monica Alberti, ha appunto deciso di far volare un aereo per la famiglia, con uno striscione legato sulla coda e un rassicurante: “Giulia, Pier ti ama. Non credere altro. Mamma”.I coinquilini hanno chiamato le due sorelle che erano in caverna che si sono abbracciate non appena letto il messaggio in cielo, poi Gilia ha cominciato a gridare per la felicità. Del resto lei non lo sa, ma Gollini ha già rilasciato un’intervista in cui ha negato tutte le accuse di tradimento : “Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita”.