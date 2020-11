Gf Vip, Franceska Pepe e Matilde Brandi lite dietro alle quinte: «Rissa scampata, le avrei strappato quella parrucchetta»

Al Grande Fratello Vip fra Franceska Pepe e Matilde Brandi c’è stata una lite dietro alle quinte. E’ stata la stessa Franceska a raccontare la sua versione dai fatti dal suo account instagram, correggendo le voci della rete che la volevano invece ai ferri corti con Myriam Catania.

Franceska Pepe ha parlato dell’accaduto su Instagram: «Ho letto un tweet che dice che ieri sera è stata scampata una rissa tra me e Myriam, una cosa assolutamente falsa – ha spiegato nelle stories - Io ce l’avevo con Matilde Brandi che, dopo aver fatto l’amica, avermi chiesto il numero di telefono dietro le quinte e essersi complimentata con me, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, mi fa le facce dietro. Andate a vedere i filmati, potete vedere la sua faccia».

Franceska ritiene che Matilde Brandi con lei faccia il doppio gioco: «Confermo la mia opinione, è un persona ipocrita, falsa, e opportunista. Questi giochetti sono proprio di basso livello, solo uno scemo può cadere in un tranello del genere. Cerca di avere un occhio di riguardo nei mie confronti, mi fa tante carinerie, ma se potesse mi ammazzerebbe. Non dimentico che nella Casa mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba! Pensate di che persona stiamo parlando! La rissa l’ho scampata ma con Matilde, perché le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa. Non volevo darle visibilità, ma un chiarimento mi sembrava doveroso»

