Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, la sexy doccia a 46 anni fa impazzire i fan/Foto

Adriana Volpe protagonista al Grande Fratello Vip. Nella Casa più famosa d'Italia la conduttrice e showgirl pensa al riscatto dopo essere stata scaricata dalla Rai e dopo le polemiche furiose con Giancarlo Magalli. Adriana Volpe nei primissimi giorni al Gf ha messo in luce un fisico da urlo a quasi 47 anni di età (è nata a Trento il 31 maggio 1973). La sua doccia in costume è stata molto apprezzata dai fan sui social: una sexy doccia in costume da far invidia a colleghe ben più giovani di lei.

