Grande Fratello Vip, Delia Duran fa coming out con Soleil Sorge: la confessione

Delia Duran e Alex Belli hanno parlato al Grande Fratello Vip del loro amore libero senza spiegare precisamente cosa voglia dire. Eppure nella notte, dopo la diretta, la modella si è lasciata andare a una confessione e ha fatto un vero e proprio coming out parlando con Soleil.

LEGGI ANCHE

GFVip, Soleil Sorge racconta la verità: «Sotto le coperte con Alex Belli…»

APPROFONDIMENTI IL GIALLO GFVip, Soleil Sorge racconta la verità: «Sotto le... SOCIAL Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio operata per la... TELEVISIONE Pomeriggio 5, scintille tra Paolo Brosio e Barbara D'Urso:...

GFVip, il coming out di Delia Duran

Al termine della messa in onda la gieffina si è ritrovata a parlare con Soleil Sorge e ha confessato: «Ci siamo divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo abbiamo fatto una sc****a con una sua amica. Perché io sono fatta così. A me piacciono le donne. Io lo posso anche dire, senza pudore. È normale questa cosa. Questo per dire come noi eravamo complici ed eravamo una coppia con cui nessuno poteva competere».

GFVip, il coming out di Delia Duran

«Sono una proprio, che mi piacciono anche le donne. Non è questione di avere quel rapporto libero che lui dice, di condividere anche cose fighe. (…) Noi eravamo complici, nessuna coppia ci poteva combattere. E lui perde la testa per un reality. Capisci dove mi ha mandato fuori di testa?», ha aggiunto sotto lo sguardo attento di Solei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA