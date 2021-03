Gf Vip, Dayane Mello soltanto quarta: parte una raccolta fondi online (da 60mila euro) per "consolarla"

Non ce l'ha fatta a vincere il Grande Fratello Vip, ma può consolarsi comunque: per Dayane Mello, quarta classificata al reality Mediaset finito ieri dopo una maratona lunga diversi mesi, il compito era oggettivamente difficile di fronte ad una corazzata come Tommaso Zorzi, protagonista assoluto di questa edizione del Gf Vip e trionfatore nella finale andata in onda ieri sera.

Su GoFundMe i fan di Dayane, per consolarla della mancata vincita, le hanno organizzato una raccolta fondi: l'obiettivo è di portarsi a casa 60mila euro, e l'appello è a tutti coloro che l'hanno seguita e amata in questi mesi. Nell'arco di pochi giorni sono stati raccolti già oltre 6.600 euro, su una piattaforma che peraltro - in situazioni normali - raccoglie donazioni per storie infinitamente più problematiche di quella di Dayane.

La raccolta si chiama «Regalo d'amore per la nostra campionessa»: «Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa», si legge nella descrizione. Le donazioni sono arrivate da oltre 200 persone: c'è chi le manda 30 euro, chi 50 euro, qualcuno anche di più. Ma sui social c'è già chi si chiede: «Ma sono gli stessi che non donano soldi a Telethon perché ci sono i brogli?».

