Il fratello di Dayane Mello non si collega più con Barbara D'Urso: «Mi dispiace non me la sento». Era stato annunciato durante i promo della puntata ma alla fine, Jiuliano ha dato forfait a poche ore dalla diretta. Il dolore per la morte del fratello Lucas è troppo forte.

A mezzanotte inoltrata Barbara D'Urso annuncia che Jiuliano Mello, fratello di Dayane non ci sarà. La scorsa settimana la famiglia della modella brasiliana che attualemnte è una dei finalisti del Grande Fratello Vip ha avuto un lutto gravissimo. Il fratello minore, Lucas, è morto a soli 26 anni in un tremendo incidente stradale.

Dayane ha deciso di vivere ilsuo lutto all'interno della casa casa de GFVip circondata dall'affetto dei suoi amici, Giuliano, si sarebbe dovuto collegare domenica sera a Live non è la D'Urso ma all'ultimo decidedi dare forfait. Barbara D'Urso annuncia: «Voi sapete che quando mandiamo i promo è perchè abbiamo la certezza della presenza dei nostri ospiti. Purtroppo Juliano all’ultimo momento non se l’è sentita e non ha più voluto intervenire in puntata attraverso un collegamento.Ci ha detto che non se la sente più di apparire in televisione e parlare. Noi avviamente rispettiamo il suo dolore»

