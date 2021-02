Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la cotta per Alfonso Signorini: «Mi arrap*»

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha una cotta per il conduttore del reality, Alfonso Signorini. A confessare il trasporto per Alfonso Signorini proprio Dayane Mello ai coinquilini sbalorditi: “Mi arrap*!”.

GRANDE FRATELLO VIP, DAYANE MELLO E L'ATTRAZIONE PER ALFONSO SIGNORINI

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, durante la cena Tommaso Zorzi ha cominciato a parlare di Alfonso Signorini, sottolineando la grande sensibilità dimostrata durante le puntate serali. E’ poi intervenuta Dayane Mello che ha sbalordito tutti i commensali, manifestando un apprezzamento decisamente fisico per il conduttore: “È interessante - ha spiegato - È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare. Sai cosa c'è di strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… Ecco, io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza...”.

La sua uscita non ha lasciato indifferenti i seguaci del programma sui social ma ha stupito anche i coinquilini, che hanno pensato di non aver capito bene. Tommaso Zorzi ha infatti poi chiesto a Dayane Mello se il suo interesse per Alfonso Signorini fosse effettivamente fisico e lei ha risposto senza indugio “Si, mi arrap*”.

