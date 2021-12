Alex Belli a Delia Duran: «Voglio un figlio da te». La lettera d'amore prima di entrare al Gf Vip

Per la coppia Alex Belli-Delia Duran non è ancora arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello Vip. A un mese dall'espulsione del gieffino, ora toccherà alla moglie entrare nella casa più spiata di Italia e confrontarsi con l'ex (?) rivale Soleil Sorge. Mentre la modella si prepara a dare il cambio al compagno, Alex Belli le scrive una lunga lettera d'amore.

Dopo aver tenuto banco dentro e fuori dal reality per intere settimane – di pochi giorni fa la romantica canzone dedicata alla sua Soleil –, Alex Belli cambia di nuovo bandiera e stavolta si rivolge a Delia Duran con parole che hanno tutta l'aria di una

promessa d'amore eterno.

La lettera d'amore di Alex Belli a Delia Duran

«Cara Delia, ed eccoci qua – scrive l'ex gieffino sulle colonne di Novella2000 –. Sei l'amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire. Non ho mai smesso di lottare per te, per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l'uno dell'altra, e senza di te sono perso, e mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua palle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quanto tu sia fondamentale per la mia vita, per il mio equilibrio».

Il desiderio di Alex Belli di avere un figlio

Ma non finisce qui perché nella sua lettera d'amore Alex Beli dichiara anche di sentirsi pronto per diventare un padre ed esprime il desiderio di poter presto avere un figlio da Delia Duran. «Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore».

La querela di Delia Duran

Parole che sembrano mettere a tacere i dubbi su una possibile crisi di coppia dovuta all'interferenza di Carlo Cuozzo, 24enne di origini di Napoli. Fondatore di un'agenzia di social media marketing, il ragazzo ha recentemente pubblicato su Instagram un video in cui fa chiarezza su quanto successo a novembre tra lui e la showgirl venezuelana.

Prima che Alex Belli fosse eliminato dal Gf Vip, Delia Duran era stata paparazzata a Milano in atteggiamenti intimi con lui, sostenendo di aver architettato tutto per far ingelosire il marito. Nella video intervista il ragazzo rivendica invece che tra loro ci sia stato un sentimento più reale, dichiarazione prontamente smentita dalla Duran, che attraverso una storia pubblicata su Instagram minaccia di volerlo querelare per aver «gravemente leso la mia onorabilità e reputazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA