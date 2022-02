Grande Fratello Vip, tra Alex Belli e Delia Duran è di nuovo crisi: la richiesta inaspettata

La pace tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip è durata poco. Tra i due c'è di nuovo aria di crisi dopo il loro repentino riavvicinamento. Delia ha chiesto ad Alex del tempo per superare quanto accaduto, ma l’attore continua a non darle tregua. «L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è noi due», le parole dell'attore che è rientrato in casa.

GF Vip, Alex Belli e Delia Duran

«Sono lo stesso uomo che hai conosciuto tre anni e mezzo fa, che non ha nessun tipo di sbandamento, sono qua per te!. L’unico intento che ho è stare qui, amarti e farti sentire tutto il mio amore... Ho avuto paura di perderti», continua Alex. «Perché non ci hai pensato prima?», la replica di Delia. E Alex: «C’è solo il presente, c’è adesso, chi se ne frega».

(Per gentile concessione di ufficio stampa Endemol)

GF Vip, Alex Belli e Delia Duran

«Voglio stare in silenzio in questo momento, voglio pensare a tutto ciò che è capitato qui. Cerco di resettare ma non sarà facile», risponde Delia prendendo tempo. «Ti chiedo soltanto di darmi lo spazio e il tempo necessario per farlo, sono felice che tu sei qui però non si cancella tutto dall’oggi al domani».

