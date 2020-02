Grande Fratello Vip, Adriana Volpe choc: «Ho perso un figlio». Poi le lacrime. L'ex volto dei Fatti Vostri ha fatto una rivelazione molto delicata, commuovendo gli altri inquilini della Casa. Adriana Volpe è mamma di Gisele, una bimba di 8 anni nata dall'amore con il marito Roberto Parli. Ma prima della sua nascita avrebbe affrontato un momento molto duro.

Come riporta il sito Gossip e tv, nel 2010 la conduttrice avrebbe perso un bambino. Ecco le parole di Adriana Volpe: «Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi 'Perché a me?'».

Poi, la svolta. «La fortuna ha voluto - avrebbe continuato Adriana Volpe in lacrime - che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto».

