Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic contro Adriana Volpe: «Momento difficile, non lavora più. C’è tutta la sua vita»

E’ stata eliminata Casa del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, ma anche se è uscita dalla casa Rita Rusic non rinuncia a dire la sua su Adriana Volpe, con cui di certo durante la “reclusione” non ha avuto buoni rapporti.

Le liti e le discussioni fra le due non sono mancate ma secondo Rita non è stata lei la causa: “Non è vero che non mi piace – ha fatto sapere durante “Live – Non è la D’Urso” relativamente alla collega ancora in gioco - sono entrata nella Casa senza preconcetti. Volevo capire chi c’era, conoscere le persone. Non avevo niente contro di lei. E’ lei che si è messa contro di me senza nessuna ragione”.

L’ingresso della Rusic è stato molto reclamizzato e questo per lei potrebbe aver dato fastidio alla Volpe: “Un po’ le ha dato fastidio. Poi per lei questo Grande Fratello Vip è importante: è una donna in un momento difficile perché ha avuto problemi, non lavora più e per lei qui c’è tutta la sua vita”.

