Grande Fratello, Valentina Vignali e le corna dall'ex: «Ecco come l'ho scoperto»

Valentina Vignali, modella e cestista, ieri sera è entrata nella casa del Grande Fratello 16, che tra i suoi concorrenti ha diversi nomi già noti. Tra questi proprio quello della Vignali, decisamente celebre sul web (su Instagram ha oltre 2 milioni di followers). Un personaggio di grande personalità e che non le manda a dire a nessuno, come ha già dimostrato in passato nelle sue ospitate televisive, e come ha fatto vedere anche ieri sera.



Legata per diversi anni ad un altro cestista, il 30enne Stefano Laudoni (ora compagno di Giorgia Crivello, ex di Valentino Rossi), che milita attualmente nella Serie B di pallacanestro, Valentina nella puntata di ieri ha lanciato un paio di frecciatine proprio a lui: ​insieme per più di cinque anni, sembravano una coppia affiatatissima, con tanto di web series Vignaudoni, foto insieme e dediche e controdediche al miele.



Ma la storia, già da qualche tempo, è finita, per colpa di un tradimento da parte di Stefano (almeno stando a quanto racconta Valentina):

Le ho prese le corna, non le ho fatte. Capita anche ai migliori, le porto con onore

, ha detto nel suo video di presentazione, con gesto delle corna correlato. E di quel tradimento, la Vignali sarebbe venuta a conoscenza dalla diretta interessata:

L’ho scoperto tramite lei, che non brilla di intelligenza, diciamo così

.

