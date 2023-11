Grande Fratello, i social si ribellano contro Rosy Chin: «Squalifica subito». Cosa è successo

Alcuni concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello cominciano a perdere la pazienza nei confronti di altri coinquilini e di varie situazioni che vengono sollevate in puntata: dopo più di 60 giorni, le simpatie e le antipatie sono ormai chiare a tutti. Questa volta, a finire nel mirino dei social, è stata Rosy Chin che, nelle scorse ore, si è lasciata andare a un lungo sfogo utilizzando alcuni termini in modo offensivo. I telespettatori hanno chiesto la squalifica.

Lo sfogo di Rosy Chin

Rosy Chin, ieri sera, mentre parlava con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella, si è lasciata andare a uno sfogo pieno di rabbia nei confronti di chi è maleducato e non ha modo nel dire ciò che pensa. Parlava in generale, non si riferiva a nessuno in particolare dentro alla casa. Quindi, la cuoca, quasi urlando, ha detto: «Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di c*** e mong***, perché io ho modo di parlare, alcuni no». Proprio quest'ultimo termine ha turbato molto il web e i telespettatori si sono espressi duramente sui social, riportando alla luce anche un altro episodio sospetto che riguarderebbe Anita.

I commenti dei fan

L'uscita infelica di Rosy Chin non è proprio stata gradita e i fan su Twitter sperano che il Grande Fratello possa prendere provvedimenti nei suoi confronti. Qualcuno ha scritto: «Squalifica subito per chi usa questo termine offensivo per denigrare persone che non sono state fortunate come lei» oppure«Prima Anita che bestemmia e tutti fingono di non accorgersene, poi, lei che usa parole che possono offendere...

devono uscire entrambe».