Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti abbandona a sorpresa la casa: «Non sto bene, colpa del Covid»

Uscita a sorpresa. Patrizia Rossetti si ritira dal gioco e lascia ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio ufficiale della conduttrice, durante la diretta di lunedì 2 gennaio, che ha confessato di non stare più bene e che forse il suo malessere è dovuto a degli strascichi del Covid che ha preso mentre era nella casa.

Come sta Patrizia Rossetti

«Non voglio allarmare nessuno ma sono 15 giorni che non sto bene». A sorpresa Patrizia Rossetti comunica di volev abbandonare il gioco per motivi di salute. «Ho fatto le analisi sembra tutto ok - spiega la Rossetti - ma forse ho un'infezione dovuta probabilmente dal Covid. Non sono più attiva, sono tre notti che non dormo perchè non trovo posizioni, se sto ferma non sto bene, in movimento è uguale. Non credo sia psicologico, ho avuto dei momenti in cui ho parlato con la psicologa perchè ho avuto dei cedimenti, ma adesso è proprio un disagio fisico, ho provato a fare una settimana di pastiglie ma non posso andare avanti così».

Signorini prova a convincerla «Sei una grande protagonista ma difronte a problemi di disagio e salute faccio un passo indietro. Scendere da questo treno in questo momento è un peccato, non lo dico solo per noi, io ti volevo proporre di prenderti una settimana di tempo, ma se non te la senti non mi sento di insistere, ma mi prometti che ci pensi? Qui non c'è uno scaldapubbico e anche se sei una rompiballe lo senti come di applaudono?».

E' il momento della decisione definitiva, Patrizia: «Vado Alfonso, non mi sento giusta, anche mentre parlo sento dolore, magari è una stupidaggine ma voglio capire che succede».

«Bisogna stare attenti perchè il Covid lascia degli strascichi ed è giusto che Patrizia faccia i suoi controlli» conclude Signorini.