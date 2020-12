Grande Fratello, Francesca Rocco di nuovo incinta: «Cinque mesi...e un dolce segreto»

Francesca Rocco di nuovo incinta, in attesa del suo secondo figlio. Francesca Rocco ha partecipato al Grande Fratello 13, dove ha conosciuto l’attuale compagno, il coinquilino Giovanni Masiero, da cui ha avuto la primogenita Ginevra.

Francesca Rocco ha dato l’annuncio dal suo account Instagram con un post che la vede in una foto col pancino da futura mamma baciare Giovanni Masiero: “Cinque mesi...e un dolce segreto – ha scritto Francesca nella didascalia - Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale.... la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”.

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA Stash papà, la prima foto con la figlia Grace: «Spero di...

I futuri genitori non hanno dato notizie riguardo al sesso del piccolo, che dovrebbe nascere in primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA