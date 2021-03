Grande Fratello, Andrea Cocco futuro papà: «Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo»

Andrea Cocco, protagonista e vincitore del Grande Fratello undicesima edizione sta per diventare papà. E’ stato lo stesso gieffino Andrea Cocco a condividere su Instagram un post in cui informa i follower della lieta notizia.

ANDREA COCCO, IL VINCITORE DEL GF11 DIVENTA PAPA'

Andrea Cocco è stato il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, in cui si era fidanzato con l’allora coinquilina Margherita Zanatta. Andrea è legato da relativamente poco tempo alla compagna, Teresa Aiello, ma la coppia è già in attesa del loro primo figlio. In un post, a fianco delle foto della fidanzata impegnata, col pancione in vista, a raccogliere limoni in Sicilia, ha scritto: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”.

Andrea Cocco, dopo il Grande Fratello ha continuato la sua carriera di modello, ma ha fatto esperienza anche come chef e attore. La fidanzata Teresa invece, come descrive la sua biografia su Instagram, è ingegnere e insegnate, nata in Sicilia ma di stanza a Vicenza.

