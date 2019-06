GF, Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli: «La pacchia è finita...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella diretta di ieri sera deluno dei protagonisti, a parte la bersagliatissima Francesca De André, è statoche, oltre a rincontrare il suo amore Ambra, conosciuta proprio nella casa, è stato eliminato dal gioco enon poteva esimersi dal dire (via social) la suaDurante la puntata del reality condotto da Barbara D’Urso Tina, ex moglie di Kikò, ha voluto far conoscere le sue emozioni a riguardo e dal suo profilo social, attraverso le stories di Instagram, ha pubblicato un post che sentenzia: “Stasera la pacchia per me è finita”, accompagnato dalle note della canzone “La musica è finita” di Franco Califano.Tina ha parlato in passato del rapporto fra Ambra e Kikò: “L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del GF – ha spiegato in un'intervista a “Sono” - è tutto amplificato. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari”.