Gf, tra Martina e Daniele è già crisi: «Certe cose dette non mi sono piaciute»

Sembrava nata una coppia all’interno della casa del, ma quello frapotrebbe essere stato soltanto un fuoco di paglia. La gieffina infatti si è intrattenuta a parlare in salone con Valentina e non è stata affatto tenera nei confronti del coinquilino. Tra Martina e Daniele c'è area di crisiDopo la colazione la ragazza di Terni è stata chiara su, dopo aver passato la notte discorrendo con lui: “Ieri sera – ha spiegato - ho fatto due chiacchiere con lui ma certe cose che mi ha detto non mi sono piaciute!”.L’amica le dà manforte e sottolinea come la loro sia una storia impossibile, al pari di quella fra Mila e Gennaro, soprattutto per la differenza d’età: “Non deve essere facile da gestire lui, ci vuole una persona grande e tu sei comunque piccoletta!”.Martina si rende conto che il coinquilino è molto simile al suo ex e non vuole ricadere negli stessi errori. Al suo fianco vuole una persona che la valorizzi e la faccia sentire su un piedistallo, stanca di chi si nasconde e non si mette in gioco.Valentina conferma le sue parole e le consiglia di non pensarci troppo per evitare che comprometta il suo percorso nella casa: “Io – conclude - di affinità da fuori non ne vedo!”.