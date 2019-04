Gf, Gennaro e Mila Suarez si piacciono? La rivelazione: «Lui sta con una trans»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impazza ilintorno ai concorrenti delrivela chenon sarebbe single come dice, ma sarebbe fidanzato conla trans finita sui giornali per le dichiarazioni sulla presunta omosessualità diL'inquilino della casa più spiata d'Italia, però, si sarebbe avvicinato in questi primi giorni di reality al'ex di Alex Belli.«Mi hanno contattato sumostrandomi le chat di un ragazzo con la foto e il nome di Gennaro. Nelle conversazioni intimavano Guendalina a non raccontare la verità», spiega il modello. «Non posso mai fare un Grande Fratello tranquillo?», scherza la conduttriceinfatti, si moltiplicano. Tocca ora al bel biondo, ex di Lory del Santo. Stando a quanto dichiarato da Roger Garth, la famosa trans di nome Guendalina Rodriguez avrebbe rivelato di aver una vera e propria relazione con il concorrente.Inoltre sembrerebbe che la donna vorrebbe raggiungere il giovane nella casa per avere con lui un confronto e di conseguenza qualche minuto di popolarità.