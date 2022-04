Come evitare che la gonna si alzi al vento? Il trucco segreto di Kate Middleton e della Regina

Moda vuol dire anche eleganza; non per tutti forse, ma sicuramente è il faro che guida la monarchia britannica. Dagli abiti da cerimonia, in primis i sontuosi vestiti da sposa, al look sfoggiato nel quotidiano. Che sia una passeggiata al parco o un incontro informale, i guardaroba della regina Elisabetta e di Kate Middelton sono sempre impeccabili anche nelle giornate di vento che spesso e volentieri spazzano il Regno Unito. Nel corso degli anni, alcuni esperti e addetti ai lavori hanno rivelato alcuni ingegnosi trucchi che sua maestà, Kate e altri reali hanno usato per mantenere le apparenze e non perdere l’aplomb neanche nelle giornate più complicate. Sarebbe infatti pratica comune, riporta MyLondon, aggiungere piccoli pesi agli orli delle gonne e dei cappotti. Questo assicurerebbe non solo che i vestiti mantengano una linea perfetta, ma che non si sollevino per un’improvvisa folata di vento.

La regina Elisabetta avrebbe dei pesi di piombo per tende cuciti in tutti i suoi abiti fatti a mano, che pesano meno di una trentina di grammi ed hanno un diametro di circa 2,5 cm ciascuno. Un trucco che la sovrana pare abbia condiviso con la duchessa di Cambridge, che a sua volta avrebbe fatto inserire i pesetti nei suoi vestiti. Meglio tardi che mai visto che Kate in più occasioni è stata colta di sorpresa da folate impertinenti. I momenti a rischio imbarazzo? Sopratutto quando si scende dall'aereo. Una raffica di vento potrebbe dare occasione ai fotografi sempre presenti di uno scatto non troppo decoroso. «Ho appena inserito un paio di pesi nell'orlo di suoi vestiti e cappotti: li fa "cadere" magnificamente. Se c'è un risvolto nel cappotto, ne cucirò uno su ciascun lato per uniformare il peso» ha detto a MailOnline la stilista reale, Stewart Parvin.

