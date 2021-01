Giulio Berruti e l’Isola dei Famosi: «Contattato come inviato, non concorrente. E la proposta di matrimonio alla Boschi...»

Giulio Berruti dal suo account instagram fa sapere che non naufraga sull’Isola dei Famosi, dove tra l’altro doveva essere coconduttore inviato e non concorrente. Giulio Berruti ha anche negato l’indiscrezione che lo vedeva chiedere la mano alla fidanzata Maria Elena Boschi proprio durante la futura avventura in Honduras.

Giulio Berruti ha deciso di rispondere da Instagram alle indiscrezioni sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In un post ha reso noto che non chiederà la mano a Maria Elena Boschi durante il reality, anche perché non ne farà parte. Berruti nella didascalia della condivisione ha sottolineato tra l'altro che in realtà era stato contattato nelle vesti di coconduttore inviato e non come concorrente: “Ci tengo a precisare – ha scritto sul social - che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'isola dei famosi in qualità di coconduttore inviato, e non come concorrente.

Sarebbe per me una bellissima esperienza. Tuttavia temo non sia compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banijai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un'altra occasione. Ps.Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema”.

