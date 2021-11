Giulia Stabile e Sangiovanni, come va la loro storia? Intanto Mattia Zenzola si dichiara alla ballerina

Prosegue inarrestabile Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20 dopo aver trionfato nel talent show di Maria De Filippi è piena di impegni. Da allieva ora è ballerina professionista della scuola di Canale 5 e queen Maria l'ha voluta anche al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara a Tu si que Vales. Come se non bastasse si diletta per WittyTv in simpatiche interviste per i programmi gestiti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Nonostante tutti gli impegni lavorativi però giulia non ha messo da parte l'amore. In un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato come va la sua storia con Sangiovanni. «Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora ma riusciamo a essere da supporto l'un l'altro». Giulia infatti spiega dal lunedì al venerdì è impegnata per Amici e la domenica «Faccio le scappatelle per raggiunge Sangiovanni» che di base è a Milano (lei invece è a Roma). La love story dell'amatissima coppia nata proprio nella scuola di Amici prosegue a gonfie vele.

Giulia Stabile, l'esperienza a Tu si que Vales

La Stabile si è lasciata andare anche sulla sua esperienza al programma del sabato sera di Canale 5. Quando la si considera come conduttrice frena. «Sono una mascotte». Con i suoi colleghi di banco i rapporti sono ottimi. «Martin e Alessio mi facevano paura – racconta –. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori». E con Belen? La ballerina ha confidato di avere un rapporto speciale con la showgirl argentina.

«Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria», Giulia racconta che con Belen ha legato tantissimo. «A parte gli scherzi – prosegue la ballerina riferendosi alla showgirl -, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono». Da allieva a professionista, la scalata di giulia ad Amici è stata rapidissima. Per quel che invece riguarda il suo percorso ad Amici, dove dopo il trionfo è stata presa come professionista «È strano ma è bello. In fondo il mio rammarico finito il talent era era di non poter vivere più in un posto così bello per chi ama ballare. Ora mi sento una allieva al secondo anno, imparo e solidarizzo con gli alunni, ma senza l’ansia della gara», conclude con il suo coinvolgente sorriso.

La dichiarazione di Mattia Zenzola

Ma non poteva mancare una domanda su Mattia Zenzola. Il diciassettenne allievo questo anno della scuola di Maria De Filippi ha infatti detto di provare un interesse per Giulia. «Che imbarazzo! Mi dispiace, sono già innamorata, spero non ci stia male»

