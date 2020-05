Giulia Salemi, il dolore segreto a Vieni da me: «Il mio ex fidanzato mi ha picchiato...»

Giulia Salemi, il dolore segreto a Vieni da me: «Il mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo...». Ieri, l'influencer italo-persiana è stata ospite in collegamento da Caterina Balivo per presentare il suo primo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato. Durante l'intervista, l'ex gieffina ha parlato delle sue storie d'amore passate, rivelando un episodio molto doloroso.

«Nel libro - spiega Giulia Salemi - non ci sono solo aneddoti divertenti sulle mie 'sfighe' in amore. Racconto anche di quando un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo. La prima volta che un uomo è violento con voi scappate, perché lo rifarà. Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante, ma poi con l’alcol si trasformava».

E conclude: «Ecco, state lontane da uomini che hanno dipendenze. Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare». Applausi in studio.

